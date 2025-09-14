Justiça dá 15 dias para Fontenelle indenizar Giselle Itié; entenda a briga

Antonia Fontenelle disse que ela se referia à novela "Começar de Novo" e que o diretor seria seu falecido marido, Marcos Paulo. "Triste saber que existem mulheres como você, dona Giselle Itié. Volta pro teu país, é o melhor que tu faz", disse Fontenelle nas redes sociais. Ela também acusou a atriz de tentar se promover às custas de Marcos Paulo.

[Antonia Fontenelle] preferiu várias ofensas expressas em desfavor de [Giselle Itié], inclusive de cunho xenofóbico. Bianca Nigri, juíza, em decisão que condenou Antonia Fontenelle

Giselle Itié venceu o processo de danos morais em novembro de 2024. Segundo a juíza responsável pelo caso, não há evidências de que Giselle falava de Marcos Paulo: "A autora, em momento algum, referiu-se a Marcos Paulo, indicou o nome de rede de televisão, da novela, da personagem que teria encenado, ou indicou qualquer outro elemento informativo que permitisse concluir que estava se referindo a Marcos Paulo".

Giselle Itié e Antonia Fontenelle foram procuradas para comentar o caso. Este texto será atualizado quando houver resposta.

Denúncia de racismo e xenofobia

Além do processo civil, Giselle Itié também abriu um BO pelos crimes de racismo e xenofobia. "O crime de racismo ocorre toda vez que você pratica atos que visem negar direitos seja por cor, origem, religião. Direitos que são de todos. Quando diz 'volta para o seu país', ela está dizendo: 'vocês mexicanos não são bem-vindos no Brasil'. A xenofobia é uma forma de racismo", disse o advogado da atriz ao UOL em 2021.