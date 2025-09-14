SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Alexandre Negrão, ex de Marina Ruy Barbosa, fica noivo de influenciadora

Colaboração para Splash, em Salvador
Alexandre Negrão ficou noivo da influenciadora digital Elisa Zarzor
Alexandre Negrão ficou noivo da influenciadora digital Elisa Zarzor Imagem: Reprodução/Instagram

O empresário Alexandre Negrão, 39, ex-marido de Marina Ruy Barbosa, 30, ficou noivo da influenciadora digital Elisa Zarzor, 25.

O que aconteceu

A influenciadora compartilhou nas redes sociais as fotos do noivado. "Festa de noivado", escreveu na legenda.

Nas imagens, Elisa aparece com um vestido transparente deixando a calcinha à mostra. Com o tema marítimo, a festa reuniu amigos e familiares do casal.

Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão foram casados por 5 anos e se separaram em 2021. Eles assumiram o relacionamento em 2016 e se casaram no mesmo ano.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.