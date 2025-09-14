Alexandre Negrão, ex de Marina Ruy Barbosa, fica noivo de influenciadora

O empresário Alexandre Negrão, 39, ex-marido de Marina Ruy Barbosa, 30, ficou noivo da influenciadora digital Elisa Zarzor, 25.

O que aconteceu

A influenciadora compartilhou nas redes sociais as fotos do noivado. "Festa de noivado", escreveu na legenda.

Nas imagens, Elisa aparece com um vestido transparente deixando a calcinha à mostra. Com o tema marítimo, a festa reuniu amigos e familiares do casal.