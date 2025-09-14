Adolescência: Aos 15 anos, ator é o mais jovem a vencer o Emmy

O último detentor do recorde foi indicado em 1973. Scott Jacoby tinha 16 anos quando concorreu ao Emmy por seu trabalho no filme "That Certain Summer", lançado diretamente para televisão.

De jogador de futebol a ator

Até dois anos atrás, seu sonho era ser jogador de futebol. "Não sei por que quis atuar, eu simplesmente senti vontade. Aí fiz aulas e gostei. Depois entrei numa agência, me pediram para gravar um teste para 'Adolescência' e tudo veio daí", contou à revista Variety.

Sua maior dificuldade foi no primeiro episódio, mas um colega de cena ajudou. Ele fez uma cena com Stephen Graham, que além de interpretar o pai de Owen também é criador da série. Antes do início da gravação, o ator mais velho percebeu que o menino não estava conseguindo se emocionar. "Ele me pegou e disse: você nunca mais vai ver sua mãe, você nunca mais vai ver seu pai. Eu estava frustrado, mas depois disso me emocionei em todos os takes. Me ajudou muito, ele foi incrível".

Owen Cooper e Erin Doherty em 'Adolescência' Imagem: Divulgação/Netflix

Nos bastidores, a equipe se emocionou com a atuação de Owen. "Atores treinam por anos e anos e não conseguem fazer o que Owen faz", elogia o diretor Philip Barantini. E continua: "E ele nem percebe! Ele é muito blasé. Todos os dias, gravávamos por uma hora e todo mundo chorava assistindo à filmagem".