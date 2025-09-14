Cinco dias pós-parto, Nathália Valente posa de biquíni e nega cirurgia

A influenciadora Nathália Valente surpreendeu ao compartilhar fotos de biquíni cinco dias após dar à luz Thales, seu filho com o também influenciador Yuri Meirelles.

O que aconteceu

A influenciadora compartilhou fotos de biquíni para mostrar como estava o seu corpo. "O pós-parto está me fazendo bem (amo tanto a minha marca de biquínis, só biquíni de gostosa)."

Nos comentários, uma internauta afirmou que Nathália fez cirurgias plásticas. "Lembrando, ela tem cirurgias, faz estética e malhou a gravidez inteira, nem barriga cresceu tanto. A minha de 6 meses tá maior que a dela com 9, mulheres não se cobrem!!".