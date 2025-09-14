4 filmes baseados nas obras de Agatha Christie para ver no streaming

Agatha Christie é, até hoje, adorada pelos fãs de mistério. O suspense das obras literárias da dama do crime chegou aos cinemas há muitas décadas, e ainda vemos produções baseadas ou inspiradas nos mistérios imaginados por essa mente brilhante.

Em alguns casos, os livros da autora foram levados às telonas mais de uma vez. "Assassinato no Expresso Oriente" é prova disso: a adaptação tornou-se filme em 1974 e, mais recentemente, em 2017, trazendo Johnny Depp e Michelle Pfeiffer no elenco. É o mesmo caso de "Morte no Nilo", que virou filme em 1978 e voltou a movimentar a indústria cinematográfica em 2022. Ao contrário das vítimas dos casos do detetive Poirot, o gênero segue mais vivo do que nunca.

Para celebrar toda a inspiração que Agatha Christie proporcionou ao cinema, Splash separou quatro dos inúmeros filmes baseados em sua obra literária para assistir no streaming.