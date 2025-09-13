SplashUOL
Virginia Fonseca posa de biquíni descolorindo os fios; veja fotos

Colaboração para Splash, em São Paulo
Atualizada em
Virginia Fonseca, 26, posou nas redes sociais usando biquíni e descolorindo os pelos do corpo.

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, a influenciadora apareceu na área externa de sua casa, aproveitando o dia de sol, usando biquíni enquanto passava o creme descolorante pelo corpo. "Descolorindo", escreveu na legenda.

Na sequêcia, ela aparece com o corpo completamente coberto pelo creme. Para completar o visual, ela apostou em um chapéu de palha.

