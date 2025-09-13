Virginia e Zé Felipe rompem sociedade em agência após divórcio; entenda

Em meio ao processo de divórcio, o ex-casal Virgínia e Zé Felipe rompeu sua sociedade na Talismã Digital, agência de influência digital fundada por eles.

O que aconteceu

Segundo a assessoria da Talismã, a influenciadora saiu da empresa, enquanto o cantor continua. Em comunicado oficial a Splash, foi confirmado que Virgínia segue com sua própria agência, focada em seus projetos independentes e voltados para a sua marca.