Vera Fischer lembra ensaio nu em ruas de Paris: 'Abri casaco com orgulho'

Vera Fischer, 73, relembra o ensaio que fez para a Playboy de janeiro de 2000, comemorando a chegada do novo milênio e também seus 50 anos.

Na sessão de fotos, a atriz andou nua pelas ruas de Paris. Em entrevista à revista Mensch, ela relembra o choque das pessoas ao vê-la abrindo o casaco de pele: "De repente, eu vi a ponte cheia de gente, as pessoas andando para lá e para cá, e eu toda arrumadíssima com o meu casaco de pele, pelada por baixo. Uma hora Bob [Wolfenson, fotógrafo] falou assim: 'agora abre o casaco'. Eu abri o casaco com todo o meu orgulho. E foram feitas as fotos".