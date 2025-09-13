SplashUOL
The Town

Vai chover no The Town hoje (13)? Veja probabilidade e previsão do tempo

Colaboração para Splash, em São Paulo
The Town
The Town Imagem: Anendfor/DivulgaÃ§Ã£o

O segundo fim de semana do The Town 2025 termina neste domingo, quando o festival se despede do público. Quem for ao Autódromo de Interlagos hoje, em São Paulo (SP), deve se preparar: a previsão indica que a capa de chuva pode ser indispensável.

O que aconteceu

No sábado, a previsão aponta chance de garoa pela manhã e à tarde. À noite, o céu deve permanecer encoberto.

Segundo o Climatempo, a probabilidade de chuva no sábado é de 54%. Já no domingo, não há motivo para preocupação: a chance de precipitação é de 0%.

As temperaturas variam entre 13 °C e 22 °C no sábado. No domingo, os termômetros devem marcar mínima de 13 °C e máxima de 25 °C.

No palco, Mariah Carey é a atração principal de sábado. Katy Perry encerra o festival com o último grande show.

Dia 13 de setembro (sábado)

Mariah Carey, headliner de sábado (13), no The Town 2025
Mariah Carey, headliner de sábado (13), no The Town 2025 Imagem: Divulgação

Palco Skyline

  • 15h40 - The Flight
  • 15h50 - Natasha Bedingfield
  • 18h10 - Ivete Sangalo
  • 20h30 - Jessie J
  • 23h45 - Mariah Carey
Palco The One

  • 14h40 - Os Garotin convida Melly
  • 17h00 - Priscila convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir
  • 19h20 - Gloria Groove
  • 21h55 - Lionel Richie

The Tower

  • 01h20 - Liu

Palco Quebrada

  • 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
  • 18h15 - Péricles convida Dexter
  • 20h35 - Criolo
Palco Factory

  • 13h00 - Stefanie
  • 14h45 - Chefin
  • 17h05 - MC Livinho
  • 19h25 - Junior

São Paulo Square

  • 14h00 - SP Square Big Band
  • 17h10 - SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes
  • 19h30 - Vanessa Moreno
  • 22h05 - Jacob Collier

Dia 14 de setembro (domingo)

Katy Perry se apresenta no Palco Mundo no Rock in Rio 2024
Katy Perry se apresenta no Palco Mundo no Rock in Rio 2024 Imagem: Wagner Meier/Getty Images
Palco Skyline
15h40 - The Flight
15h50 - Iza
18h10 - J Balvin
20h30 - Camila Cabello
23h15 - Katy Perry

Palco The One
14h40 - Jota.Pê convida João Gomes
17h00 - Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara
19h20 - Dennis DJ convida Tília
21h55 - Ludmilla

The Tower
01h05 - ANNA

Palco Quebrada
15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
18h15 - Orquestra Sinfônica de Heliópolis
20h35 - Belo

Palco Factory
13h00 - Felipe Cordeiro
14h45 - Lambateria Baile Show convida Lia Sophia
17h05 - Rachel Reis
19h25 - Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares

São Paulo Square
14h00 - SP Square Big Band
17h10 - SP Square Big Band com Amanda Maria
19h30 - João Bosco Quarteto
22h05 - Jacob Collier

