Vai chover no The Town hoje (13)? Veja probabilidade e previsão do tempo

O segundo fim de semana do The Town 2025 termina neste domingo, quando o festival se despede do público. Quem for ao Autódromo de Interlagos hoje, em São Paulo (SP), deve se preparar: a previsão indica que a capa de chuva pode ser indispensável.

O que aconteceu

No sábado, a previsão aponta chance de garoa pela manhã e à tarde. À noite, o céu deve permanecer encoberto.

Segundo o Climatempo, a probabilidade de chuva no sábado é de 54%. Já no domingo, não há motivo para preocupação: a chance de precipitação é de 0%.