Vai chover no The Town hoje (13)? Veja probabilidade e previsão do tempo

O segundo fim de semana do The Town 2025 termina neste domingo, quando o festival se despede do público. Quem for ao Autódromo de Interlagos hoje, em São Paulo (SP), deve se preparar: a previsão indica que a capa de chuva pode ser indispensável.
O que aconteceu
No sábado, a previsão aponta chance de garoa pela manhã e à tarde. À noite, o céu deve permanecer encoberto.
Segundo o Climatempo, a probabilidade de chuva no sábado é de 54%. Já no domingo, não há motivo para preocupação: a chance de precipitação é de 0%.
As temperaturas variam entre 13 °C e 22 °C no sábado. No domingo, os termômetros devem marcar mínima de 13 °C e máxima de 25 °C.
No palco, Mariah Carey é a atração principal de sábado. Katy Perry encerra o festival com o último grande show.
Dia 13 de setembro (sábado)
Palco Skyline
- 15h40 - The Flight
- 15h50 - Natasha Bedingfield
- 18h10 - Ivete Sangalo
- 20h30 - Jessie J
- 23h45 - Mariah Carey
Palco The One
- 14h40 - Os Garotin convida Melly
- 17h00 - Priscila convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir
- 19h20 - Gloria Groove
- 21h55 - Lionel Richie
The Tower
- 01h20 - Liu
Palco Quebrada
- 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
- 18h15 - Péricles convida Dexter
- 20h35 - Criolo
Palco Factory
- 13h00 - Stefanie
- 14h45 - Chefin
- 17h05 - MC Livinho
- 19h25 - Junior
São Paulo Square
- 14h00 - SP Square Big Band
- 17h10 - SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes
- 19h30 - Vanessa Moreno
- 22h05 - Jacob Collier
Dia 14 de setembro (domingo)
Palco Skyline
15h40 - The Flight
15h50 - Iza
18h10 - J Balvin
20h30 - Camila Cabello
23h15 - Katy Perry
Palco The One
14h40 - Jota.Pê convida João Gomes
17h00 - Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara
19h20 - Dennis DJ convida Tília
21h55 - Ludmilla
The Tower
01h05 - ANNA
Palco Quebrada
15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
18h15 - Orquestra Sinfônica de Heliópolis
20h35 - Belo
Palco Factory
13h00 - Felipe Cordeiro
14h45 - Lambateria Baile Show convida Lia Sophia
17h05 - Rachel Reis
19h25 - Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares
São Paulo Square
14h00 - SP Square Big Band
17h10 - SP Square Big Band com Amanda Maria
19h30 - João Bosco Quarteto
22h05 - Jacob Collier
