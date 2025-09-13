SplashUOL
'Um brinde à vida': Laura Cardoso celebra aniversário de 98 anos

Colaboração para Splash, em Salvador
Laura Cardoso posa com taça de vinho para comemorar aniversário
Laura Cardoso posa com taça de vinho para comemorar aniversário Imagem: Reprodução/Instagram

Laura Cardoso completou 98 anos de idade hoje e compartilhou um vídeo com os seguidores para comemorar.

O que aconteceu

A atriz apareceu sorridente segurando uma taça de vinho. "Obrigada", disse.

Um brinde à vida. Obrigada pelo carinho de sempre. escreveu na legenda da publicação.

Famosos desejaram os parabéns à artista. "Parabéns, Laura, amada", disse Alessandra Negrini. "Amor nosso", escreveu Ivete Sangalo. "Viva sua linda vida amada é fundamental Laura!!", disse Drica Moraes.

