Nardoni em 'Tremembé' defende caso Isabella em série: 'Trauma coletivo'

No papo, Lucas Oradovschi afirmou que a enorme repercussão do caso Nardoni criou uma espécie de trauma coletivo nos brasileiros. Eloquente, de bom humor e bem arrumado, o ator conversou com Splash pela manhã, antes da diária de filmagens, refletindo sobre a extensa cobertura midiática da época, que usou como material de pesquisa para o papel.

Virou quase uma novela em tempo real. As pessoas chegavam em casa do trabalho e queriam entender o que estava acontecendo e quais eram as atualizações. As mídias foram respondendo a isso. Já tem quase 20 anos esse caso, mas me lembro de meses fio com todos os canais, jornais e revistas cobrindo incessantemente. Lucas Oradovschi, em entrevista a Splash

"Esse poder que a mídia tem de pautar o que realmente é relevante e interessante ajudou muito a definir esse caso como algo marcante para a história do país. O caso por si só já tem uma potência, e a maneira como a mídia conduziu isso incendiou ainda mais a população. Está gravado na nossa memória e acaba quase sendo como um trauma coletivo", continuou o ator.

Segundo o ator, a convivência entre notórios criminosos é o foco da série, em vez de abordar os crimes em si. Oradovschi reconhece que o true crime vive um momento de popularidade por ser um "gênero que desperta muito interesse e fascinação, que move muitas emoções no espectador", mas garante que o seriado é guiado por um olhar humano.

"Essas pessoas foram condenadas e foram contemporâneas no cumprimento de suas penas, aí acho que naturalmente existe uma convivência. Relações se estabelecem, e a série aborda esse dia-a-dia da vida em Tremembé entre essas figuras", conta.