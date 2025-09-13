Tratando câncer de mama, Jessie J se emociona e manda recado no The Town

Jessie J se emocionou ao falar sobre o tratamento contra o câncer durante sua apresentação no Palco Skyline do The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O que aconteceu

A cantora, que está tratando um câncer de mama, mandou um recado para os fãs. Ela agradeceu o carinho e falou sobre pessoas que também estão passando pelo mesmo que ela.