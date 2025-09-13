Ameaça final: por amor, Solange muda os rumos de Afonso em 'Vale Tudo'

Ela vai ameaçar terminar o relacionamento caso ele não volte a se tratar. O clima tenso fará com que Afonso repense sua escolha. Em cenas previstas para irem ao ar a partir de sexta-feira (20), o personagem tomará a decisão de retomar a quimioterapia.

Pressão de Solange será o ponto de virada que leva Afonso a encarar novamente o tratamento. Na terça (23), doutor Fernando comunica que a resposta do organismo do atleta à quimioterapia está melhor.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.