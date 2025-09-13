Tralli revela conselho à enteada Rafa Justus e como lida com Roberto Justus

O jornalista César Tralli contou que tem um relacionamento ótimo com a enteada Rafaella Justus, 16, filha de Ticiane Pinheiro com o empresário Roberto Justus.
Tralli disse que Rafa o adotou "como um segundo pai". "Quando a gente se conheceu, ela me recebeu muito bem. Me adotou como um segundo pai, e a adotei como uma filha. Aí veio a vontade de fazer a família crescer", disse ao Extra.
O jornalista disse que sua enteada despertou nele a vontade de ser pai. "Depois da Manu, percebi que, se eu pudesse ter tido dez filhos, eu teria tido, porque a minha felicidade em ser pai é gigantesca. Nasci para isso. A Rafa me ajudou a despertar para isso também."
Tralli diz que conversa sobre tudo com Rafa, e ajuda Ticiane nesse momento de adolescência. "Tenho altos papos com ela sobre estudo, namorado, viver fora do Brasil... Como saí de casa novo, dou a maior força. Agora, ela é adolescente, quer curtir as amigas, sair. A mãe fica desesperada, mas a gente cria filho para o mundo."
O novo âncora do Jornal Nacional também contou que tem boa relação com o ex-marido de Ticiane. "Minha relação com o Roberto é ótima. A gente sempre se deu superbem, nunca tivemos um problema. Entendo que ele é o pai, e é admirável como ele participa da vida dela e dos outros filhos. Me vejo como um auxiliar".
Ele diz, ainda, que troca ideias com Roberto Justus sobre a Rafa pelo celular. "A gente está o tempo todo trocando ideia no WhatsApp sobre a Rafa: eu, ele e Tici."
