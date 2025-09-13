Ticiane Pinheiro nega ter recebido convite da Globo

Ticiane Pinheiro, 49, disse que os boatos de que ela vai para a Globo não passam de especulação.

O que aconteceu

Apresentadora disse se divertir com os boatos. "Não teve convite. A gente lê, a gente se diverte, a gente dá risada, mas não teve nada, não", disse aos jornalistas no The Town.



Eu trabalho há muitos anos também na Record e eu sou muito feliz. O que eu quero é fazer meu trabalho bem feito, independente de qual lugar. Ticiane Pinheiro



Ela reconhece, no entanto, que uma possível mudança para o Rio vai complicar a situação com a Record. A possibilidade da mudança surgiu com a ida de César Tralli para o Jornal Nacional.

Por enquanto, o novo âncora do JN deve voltar para São Paulo uma vez por semana. "É claro que uma família unida vai querer ficar unida, mas nesse momento, o César está indo e vai vir todo final de semana ficar com a gente".