Show de Mariah Carey no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

O fim de semana no The Town terá a presença de Mariah Carey. O show da cantora norte-americana está previsto para hoje, a partir das 23h30 (de Brasília), segundo a organização do festival.
O que aconteceu
Mariah é uma das artistas mais bem-sucedidas da música pop. Ela vendeu mais de 200 milhões de discos e vem mais uma vez para encantar o público brasileiro.
O Palco Skyline ainda terá na sua programação: Ivete Sangalo, Jessie J e Natasha Bedingfield. Veja, abaixo, a programação completa e os prováveis horários.
Em relação aos horários, a organização do The Town informou que o aplicativo tem as informações atualizadas. Qualquer mudança na grade, inclusive, será informada no espaço.
Onde assistir ao vivo
Na TV por assinatura, os fãs poderão acompanhar as apresentações completas pelo Multishow e Canal Bis. Enquanto o primeiro fará a cobertura dos palcos principais, Skyline e The One, o segundo canal ficará responsável pelo Factory e Quebrada. As transmissões devem ser iniciadas às 14h25.
Os assinantes do Globoplay Premium terão acesso às mesmas transmissões, enquanto os não assinantes poderão acompanhar as apresentações de forma alternada. A plataforma irá liberar de forma gratuita o sinal do Multishow e do Canal Bis, alternando a cada 30 minutos.
A TV Globo exibe flashes durante a programação e um especial todas as noites. Hoje, a exibição será após o "Altas Horas" e, amanhã, após o "Estrela da Casa".
Dia 13 de setembro (sábado)
Palco Skyline
- 15h40 - The Flight
- 15h50 - Natasha Bedingfield
- 18h10 - Jessie J
- 20h30 - Ivete Sangalo
- 23h30 - Mariah Carey
Palco The One
- 14h40 - Os Garotin convida Melly
- 17h00 - Priscila convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir
- 19h20 - Gloria Groove
- 21h55 - Lionel Richie
The Tower
- 01h20 - Liu
Palco Quebrada
- 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
- 18h15 - Péricles convida Dexter
- 20h35 - Criolo
Palco Factory
- 13h00 - Stefanie
- 14h45 - Chefin
- 17h05 - MC Livinho
- 19h25 - Junior
São Paulo Square
- 14h00 - SP Square Big Band
- 17h10 - SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes
- 19h30 - Jacob Collier
- 22h05 - Vanessa Moreno
