Show de Mariah Carey no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

O fim de semana no The Town terá a presença de Mariah Carey. O show da cantora norte-americana está previsto para hoje, a partir das 23h30 (de Brasília), segundo a organização do festival.

O que aconteceu

Mariah é uma das artistas mais bem-sucedidas da música pop. Ela vendeu mais de 200 milhões de discos e vem mais uma vez para encantar o público brasileiro.

O Palco Skyline ainda terá na sua programação: Ivete Sangalo, Jessie J e Natasha Bedingfield. Veja, abaixo, a programação completa e os prováveis horários.