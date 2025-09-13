Show de Ivete Sangalo no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Ivete Sangalo se apresenta hoje no The Town. A cantora baiana será uma das principais atrações do Palco Skyline, com previsão do início do show para as 20h30, de acordo com a organização do festival.

O que aconteceu

O Palco Skyline ainda contará com outras estrelas: Mariah Carey, Jessie J e Natasha Bedingfield. Veja, abaixo, a programação completa e os prováveis horários.

A organização afirmou que o aplicativo do The Town tem as informações atualizadas dos horários. Qualquer mudança na grade, inclusive, será informada no espaço.