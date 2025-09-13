Novo namorado de Flavia Saraiva é filho de Túlio Maravilha; conheça

Na noite de ontem (12) no The Town, a ginasta Flavia Saraiva, 25, marcou presença no evento com o influenciador Tulinho Maravilha, 28.

Quem é ele?

Tulinho, apelido de Túlio Humberto Pereira Costa Filho, é o filho mais velho de Túlio Maravilha, ex-jogador de futebol. Ele tentou seguir os passos do pai e passou por times como Vila Nova, Taboão da Serra e São Caetano, mas aposentou as chuteiras em 2018.

Após deixar a carreira como jogador, ele passou a investir na criação de conteúdo digital sobre futebol e trabalhar como influenciador. Hoje, ele soma mais de 3 milhões de seguidores em seu canal no YouTube, perfis no Instagram e TikTok.