Bruninho assume namoro com especialista em finanças; conheça

Bruninho, 39, foi ao The Town hoje (13) acompanhado da sua nova namorada, Ana Laura Monteiro, 34.

Quem é Ana Laura Magalhães

A nova namorada do jogador de vôlei é especialista financeira e criadora do canal Explica Ana, no YouTube e Instagram. Ela ficou conhecida por fazer conteúdo explicando conceitos econômicos complexos, utilizando uma linguagem mais simples.

Aos 29, Ana foi eleita pela revista "Forbes" como uma das principais vozes do país com menos de 30 anos.