SplashUOL
Assine UOL
Splash

Programação The Town hoje (13): veja os shows, horários e onde assistir

De Splash, em São Paulo
Mariah Carey será uma das atrações do The Town neste sábado
Mariah Carey será uma das atrações do The Town neste sábado Imagem: Reprodução

O The Town 2025 continua hoje no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os shows de Mariah Carey, Ivete Sangalo e Lionel Richie estão entre os mais esperados pelo público e podem ser acompanhados ao vivo na TV e streaming.

Onde assistir ao vivo

Mariah Carey, Ivete Sangalo e Jessie J são atrações no Palco Skyline. Já no Palco The One, Lionel Richie e Gloria Groove são os principais nomes.

Na TV por assinatura, os fãs poderão acompanhar as apresentações completas pelo Multishow e Canal Bis. Enquanto o primeiro fará a cobertura dos palcos principais, Skyline e The One, o segundo canal ficará responsável pelo Factory e Quebrada. As transmissões devem ser iniciadas às 14h25.

Os assinantes do Globoplay Premium terão acesso às mesmas transmissões, enquanto os não assinantes poderão acompanhar as apresentações de forma alternada. A plataforma irá liberar de forma gratuita o sinal do Multishow e do Canal Bis, alternando a cada 30 minutos.

A TV Globo exibe flashes durante a programação e um especial todas as noites. Hoje, a exibição será após o "Altas Horas" e, amanhã, após o "Estrela da Casa".

Dia 13 de setembro (sábado)

Palco Skyline

  • 15h40 - The Flight
  • 15h50 - Natasha Bedingfield
  • 18h10 - Jessie J
  • 20h30 - Ivete Sangalo
  • 23h30 - Mariah Carey

Palco The One

Continua após a publicidade
  • 14h40 - Os Garotin convida Melly
  • 17h00 - Priscila convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir
  • 19h20 - Gloria Groove
  • 21h55 - Lionel Richie

The Tower

  • 01h20 - Liu

Palco Quebrada

  • 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
  • 18h15 - Péricles convida Dexter
  • 20h35 - Criolo

Palco Factory

Continua após a publicidade
  • 13h00 - Stefanie
  • 14h45 - Chefin
  • 17h05 - MC Livinho
  • 19h25 - Junior

São Paulo Square

  • 14h00 - SP Square Big Band
  • 17h10 - SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes
  • 19h30 - Jacob Collier
  • 22h05 - Vanessa Moreno
* Horários podem ser alterados pela organização. As mudanças serão informadas no aplicativo do The Town.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.