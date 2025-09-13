Programação The Town hoje (13): veja os shows, horários e onde assistir

O The Town 2025 continua hoje no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os shows de Mariah Carey, Ivete Sangalo e Lionel Richie estão entre os mais esperados pelo público e podem ser acompanhados ao vivo na TV e streaming.

Onde assistir ao vivo

Mariah Carey, Ivete Sangalo e Jessie J são atrações no Palco Skyline. Já no Palco The One, Lionel Richie e Gloria Groove são os principais nomes.

Na TV por assinatura, os fãs poderão acompanhar as apresentações completas pelo Multishow e Canal Bis. Enquanto o primeiro fará a cobertura dos palcos principais, Skyline e The One, o segundo canal ficará responsável pelo Factory e Quebrada. As transmissões devem ser iniciadas às 14h25.