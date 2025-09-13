Patrick Schwarzenegger exibe registros de casamento com modelo

O ator e a modelo estavam noivos desde 2023. Segundo o TMZ, a cerimônia aconteceu às margens de um lago em Idaho, nos EUA, no último sábado (6).

Ainda conforme o site, os pais de Patrick, o também ator Arnold Schwarzenegger e a jornalista Maria Shriver, também foram à cerimônia.

Recentemente, Patrick chamou atenção ao estrelar a 3ª temporada de "The White Lotus". Na história, ele aparece pelado e se envolveu em uma trama incestuosa.

Patrick Schwarzenegger mostra registros de casamento com modelo Imagem: Reprodução/Instagram

Patrick Schwarzenegger mostra registros de casamento com modelo Imagem: Reprodução/Instagram