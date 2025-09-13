Por que 'Unwritten', de Natasha Bedingfield, virou hit após 20 anos?

Uma das atrações de hoje do The Town, Natasha Bedingfield viu seu maior hit, "Unwritten", voltar as paradas de sucesso 20 anos após seu lançamento.
O que aconteceu
Lançada em 2004, a canção voltou a ser sucesso em 2024, após ser tema da comédia romântica "Todos Menos Você". A música aparece em uma cena do filme embalando o romance do casal principal, Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell).
Com a estreia do filme, a música teve um aumento de 150% nas plataformas de streaming, segundo dados da Billboard. Além disso, apareceu no top de mais ouvidas em diversos países e viralizou no TikTok com diversos cenas do longa.
Lançada em 2004, ,"Unwritten" conta a história de uma mulher buscando sua liberdade. A cantora tinha 22 anos quando lançou a canção.
À época do seu lançamento, Unwritten" foi um sucesso comercial e Natasha foi indicada ao Grammy, na categoria de Melhor Performance Vocal Pop Feminina.
Natasha Bedingfield é uma das atrações deste penúltimo dia de The Town, no Palco Skyline. Além da cantora, se apresentam no palco Mariah Carey, Ivete Sangalo e Jessie J.
