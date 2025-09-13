Por que 'Unwritten', de Natasha Bedingfield, virou hit após 20 anos?

Uma das atrações de hoje do The Town, Natasha Bedingfield viu seu maior hit, "Unwritten", voltar as paradas de sucesso 20 anos após seu lançamento.

O que aconteceu

Lançada em 2004, a canção voltou a ser sucesso em 2024, após ser tema da comédia romântica "Todos Menos Você". A música aparece em uma cena do filme embalando o romance do casal principal, Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell).

Com a estreia do filme, a música teve um aumento de 150% nas plataformas de streaming, segundo dados da Billboard. Além disso, apareceu no top de mais ouvidas em diversos países e viralizou no TikTok com diversos cenas do longa.