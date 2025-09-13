Mulher Abacaxi sofre tentativa de assalto em SP: 'Mão cortada'

Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, contou que sofreu uma tentativa de assalto em São Paulo ontem.
O que aconteceu
O assaltante quebrou o vidro do carro com um soco inglês, segundo ela. Apesar da abordagem, ele não conseguiu levar o celular.
"Olha minha mão, toda cortada". Em vídeo publicado nas redes sociais, a rainha da Em Cima da Hora e rainha de bateria da Chatuba de Mesquita apareceu coberta de cacos de vidro e relatou que foi ferida durante a tentativa de roubo.
O ladrão derrubou o celular durante a tentativa de roubar Marcela. "Ele ficou olhando de longe porque percebeu que não tinha levado o celular. Daí, quando peguei meu outro celular para filmar, vi que o celular estava caído dentro do carro."
Ela falou que sentiu vontade de correr atrás do ladrão. "Quando o cara puxou o celular da minha mão, quebrou o vidro do carro, eu ia correr atrás dele —ele deu aquele soco inglês no vidro e eu tremendo queria correr atrás dele, mas, minha amiga me segurou".
A reportagem tenta contato com Marcela para mais detalhes do caso. Também buscou a Secretaria da Segurança Pública para saber se o caso está sendo investigado. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.
Problema em boate
Marcela Porto afirmou ter sido impedida de entrar em uma boate na rua Augusta, em São Paulo, na quinta-feira. A influenciadora acusou um segurança do Casarão de transfobia. O registro da ocorrência foi confirmado pela Secretaria de Segurança Pública em contato com a reportagem de Splash. O Casarão não retornou o contato.
Estou aqui em São Paulo. Vim fazer uns trabalhos aqui. Fui beber com meus amigos, fazendo festa, chamaram para o Casarão, nem sei que Casarão é esse. Chegando aqui, não pude entrar por ser trans.
Mulher Abacaxi, em relato no Instagram
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.