MP pede suspensão de show de Leonardo a R$ 800 mil em cidade em calamidade

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) entrou com uma ação civil pública para suspender um show de Leonardo na cidade de Teresópolis marcado para o dia 21 de setembro.

O que aconteceu

A prefeitura contratou show de R$ 800 mil após decretar calamidade financeira, segundo o MP. O órgão ressalta que o município reconheceu ter aproximadamente R$ 700 milhões em dívidas, além dos atrasos em salários, verbas rescisórias e repasses a hospitais conveniados ao SUS. A ação lembra ainda que o município de Teresópolis decretou recentemente "estado de calamidade financeira".

O promotor de Justiça afirma que o MP já havia procurado a prefeitura para averiguar o "não cumprimento de obrigações e deveres assumidos". O prefeito Leonardo Vasconcellos (União) alegou "falta de dinheiro", segundo a promotoria.