Gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen fazem rara aparição juntas

As atrizes e estilistas Mary-Kate e Ashley Olsen, 39, fizeram uma rara aparição juntas na última quinta-feira (11), na Semana de Moda de Nova York.

O que aconteceu

As irmãs gêmeas foram vistas ao lado de Sara Moonves, editora-chefe da W Magazine, na Semana de Moda de Nova York, de 2025.

Mary-Kate e Ashley são donas da grife The Row. As gêmeas são bem sucedidas no universo da moda atualmente, mas não estão nos holofotes com frequência.