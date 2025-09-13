SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen fazem rara aparição juntas

Colaboração para Splash, em São Paulo
Mary-Kate e Ashley Olsen em 1992
Mary-Kate e Ashley Olsen em 1992 Imagem: Ron Davis/Getty Images

As atrizes e estilistas Mary-Kate e Ashley Olsen, 39, fizeram uma rara aparição juntas na última quinta-feira (11), na Semana de Moda de Nova York.

O que aconteceu

As irmãs gêmeas foram vistas ao lado de Sara Moonves, editora-chefe da W Magazine, na Semana de Moda de Nova York, de 2025.

Mary-Kate e Ashley são donas da grife The Row. As gêmeas são bem sucedidas no universo da moda atualmente, mas não estão nos holofotes com frequência.

As irmãs ficaram conhecidas quando crianças pelo papel na série "Três É Demais". Mary-Kate e Ashley atuaram como a personagem Michelle Tanner na sitcon, mas, após protagonizarem alguns filmes, desistiram da atuação.

As gêmeas Mary-Kate e Ashley raramente aparecem juntas atualmente
As gêmeas Mary-Kate e Ashley raramente aparecem juntas atualmente Imagem: Anna Webber/Getty Images for W Magazine

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.