Mariely Santos, das Gêmeas Lacração, se casa: 'Realizando nosso sonho'

Mariely Santos, 24, das Gêmeas Lacração, se casou hoje (13) com André Santis.
O que aconteceu
A união entre o casal foi oficializada com uma cerimônia intimista em uma fazenda na tarde de hoje. O casal e alguns convidados chegaram ontem ao local.
Na noite de ontem, os noivos fizeram uma noite italiana, com direito a pizza e vinho, para celebrar com familiares e amigos mais próximos. Para a ocasião, Mariely apostou em um vestido branco no estilo sereia.
O casal publicou apenas uma foto da cerimônia, até o momento. "Nós dois realizando o nosso sonho", escreveram na legenda.
