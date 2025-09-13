Sasha é eleita a mais bem-vestida do 3º dia de The Town; veja o look

O público do UOL escolheu Sasha como a mais bem-vestida do terceiro dia do The Town 2025.

Foram mais de 22 mil votos na enquete. Sasha venceu com 8,43% dos votos. Em segundo lugar, ficou Fê Paes Leme, com 7,72%, e em terceiro ficou Mari Palma, com 6,65%.

A filha da Xuxa escolheu uma jaqueta de couro estruturada para curtir o festival. Ela combinou a peça com calças jeans e uma blusa justinha preta para assistir aos shows de sexta-feira (12).