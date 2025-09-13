Mariah Carey: Maior hit natalino da história foi escrito por brasileiro

Walter Afanasieff, 67, natural de São Paulo, é o compositor de "All I Want For Christmas", cantada por Mariah Carey.
Essa é a canção natalina com mais semanas em primeiro lugar na Billboard Hot 100 e acumula mais de dois bilhões de streams no Spotify.
"Não imaginávamos o que acabou acontecendo."
Walter é de família russa que fugiu para o Brasil do comunismo soviético. Ele viveu no país até os quatro anos de idade, quando se mudou para São Francisco, nos Estados Unidos, onde se tornou músico profissional.
Ele compôs os dois maiores hits de Mariah na Billboard Hot 100: a música de Natal e "One Sweet Day". O vencedor de dois Grammys também está por trás de "Hero" e "Dreamlover". Além das músicas da Mariah, ele foi produtor de "My Heart Will Go On", trilha de Titanic na voz de Celine Dion, e trabalhou com Michael Jackson, Whitney Houston, Barbra Streisand, Beyoncé, entre outros cantores.
O músico conheceu Mariah enquanto trabalhava com o então marido da cantora, Tommy Mottola. "Quando eu a conheci, confesso que não encontrei nela a grande artista que ela se tornaria pouco tempo depois. Só percebi quando comecei a compor e entender o coração musical dela", disse Walter em 2018, em entrevista ao UOL.
Eles não queriam que "All I Want For Christmas" fosse muito moderna, pois a música 'desapareceria em um mês'. "Quando lançamos em 1994, não imaginávamos nada do que acabou acontecendo. Nós falávamos: 'Ah, que canção bonitinha."
Todo ano, durante dois meses, ganho uma pequena fortuna com "All I Want for Christmas Is You" Walter Afanasieff
O tempo provou o contrário: desde 2019 a faixa alcança o topo da Hot 100 todo Natal. Mesmo após 30 anos do lançamento, Mariah prepara shows e vídeos para celebrar a data com a música, que já rendeu aproximadamente US$ 103 milhões em lucros (cerca de R$ 554 milhões), segundo o escritório americano Manatt, Phelps & Phillips, especializado em direito na indústria musical.
Mariah Carey é a atração principal do The Town, em São Paulo, que acontece hoje.
