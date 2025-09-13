SplashUOL
Luciana Gimenez exalta verão e posa de biquíni: 'Colecionando raios de sol'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Luciana Gimenez publica fotos de biquíni
Imagem: Reprodução/Instagram

Luciana Gimenez, 55, publicou uma série de fotos de biquíni e celebrou o verão.

O que aconteceu

A apresentadora posou com cabelo trançado e um biquíni branco nos registros. "Colecionando raios de sol como quem guarda lembranças de verão", escreveu Luciana na legenda.

Nas imagens, Luciana posa sorrindo, tomando água de coco e olhando para o lado.

Nos comentários, ela recebeu elogios dos fãs. "Miragem", escreveu um. "Acabou com tudo", brincou outro.

Luciana Gimenez publica cliques de biquíni
Luciana Gimenez publica cliques de biquíni Imagem: Reprodução/Instagram
Luciana Gimenez publica fotos de biquíni
Luciana Gimenez publica fotos de biquíni Imagem: Reprodução/Instagram
Luciana Gimenez celebra verão com cliques de biquíni
Luciana Gimenez celebra verão com cliques de biquíni Imagem: Reprodução/Instagram

