Em bodas de 21 anos, Lázaro Ramos lista motivos para amar Taís Araújo

O tempo correu, criamos família, filhos nasceram. O amor se modificou ano após ano. E melhorou! Nos conhecemos mais, nos respeitamos mais, nos admiramos mais.

Lázaro Ramos

Taís também fez um post para o marido. Ela começou citando situações em que pensa em Lázaro: "Ainda é você a primeira pessoa que penso quando planejo viagens para lugares que sonho conhecer, quando como uma comida gostosa ou conheço um restaurante novo é a você que quero apresentar, é com você que gosto de fofocar, mandar prints ou bobagens que saem na internet pra gente rir junto e fofocar ainda mais".

Ela revelou as concessões que fez por amar Lázaro. Taís citou que, apesar de não gostar de TV no quarto, fez a concessão para poder tê-lo ao seu lado na hora de dormir: "Durmo com tapa olhos, mesmo odiando, porque eu durmo melhor com o calor do seu corpo junto ao meu". Nos comentários, ele se emocionou: "Nossa amor que lindo. Te amo. Te amo. Te amo".