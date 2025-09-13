Klara Castanho rebate críticas por interpretar menina de 13 anos em filme

A atriz Klara Castanho, 24, rebateu críticas nas redes sociais sobre estar interpretando uma personagem de 13 anos no filme "Salve Rosa", que será lançado em outubro.

O que aconteceu

Klara disse que aproveitou sua aparência mais jovem. "É óbvio que eu vou aproveitar minha aparência mais jovem para contar as histórias mais punks e densas que existem, que uma menor de idade não pode contar."

Em um vídeo sobre sua experiência em "Salve Rosa", Klara afirmou que o papel é "um dos grandes desafios da carreira". A atriz afirmou que ela mesma não tinha certeza sobre interpretar essa personagem: "Chegou para mim eu tinha 21 anos e eu já achei uma grande loucura topar uma personagem oito anos mais jovem naquele momento. Dois anos se passaram e a gente começou o processo para a Rosa e, desde a primeira leitura, eu estava preocupada, era uma barra".