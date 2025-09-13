Kéfera exibe abdômen após treino na academia; veja fotos

Kéfera, 32, compartilhou novas fotos nas redes sociais exibindo seu físico após treinar.

O que aconteceu

A influenciadora, que está focada em sua rotina de treinos, posou em frente ao espelho da academia, usando um mini-short preto e camiseta vermelha. "Sábado. Já treinou aí hoje?", escreveu.

A artista ainda mostrou um pouco do seu treino. Ela realizou alguns exercícios abdominais como prancha e abdominal na barra fixa.