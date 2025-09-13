Junior Lima durante The Town: 'Anistia é o caralh*'

Junior Lima, 41, usou sua apresentação no Palco Factory hoje (13), no penúltimo dia de The Town, para se manifestar politicamente.
O que aconteceu
Enquanto se apresentava, Junior se manifestou contrário ao projeto de anistia que corre na Câmara dos Deputados. "Anistia é o caralh*, p*rra!".
A declaração do cantor foi recebida com gritos e aplausos do público.
Está em discussão atualmente na Câmara dos Deputados um projeto de lei que busca anistiar os participantes dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. O projeto tem atraído atenção e manifestações favoráveis e contrárias.
No show, Junior exibiu no telão momentos de sua infância quando fazia carreira com a irmã Sandy e homenageou o pai, Xororó. Junior cantou tanto músicas de seus projetos solo como alguns dos sucessos da época da dupla com a irmã.
O Junior da Sandy mandando um "Anistia é o caralho!" no The Town. Não decepciona nunca. #JuniorNoCanalBis pic.twitter.com/cK0B7UAEHH-- Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) September 14, 2025
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.