John Malkovich abre o jogo sobre affair 'proibido' com Michelle Pfeiffer

Ela foi alguém que valorizei muito como colega de trabalho. Ela era divertida e foi muito justa comigo. Eu provavelmente não fui [justo com ela]. Quer dizer, eu certamente não fui. John Malkovich

John Malkovich parou de se envolver com colegas de trabalho. "Ao longo da vida, aprendi que um grande colega de trabalho talvez seja a coisa mais rara de todas. Quando essa relação se torna mais que isso, mesmo quando se torna uma grande amizade, você perde um grande colega de trabalho. Pelo menos na minha experiência, e pode ser pela minha psicologia, ou estupidez, ou inaptidão, ou todas as alternativas acima", riu o ator.

Michelle Pfeiffer nunca comentou o romance. No ano de estreia de "Ligações Perigosas", ela se divorciou de Peter Horton, com quem era casada desde 1981. John Malkovich também terminou seu casamento de seis anos com Glenne Headly, que segundo o New York Times o teria chamado de "a raiz de todo o mal" na época do divórcio.

Foi o diretor de "Ligações Perigosas" quem confirmou o affair. Em entrevista ao New York Times em 2003, Stephen Frears relembrou: "O casamento dele estava acabando e, durante o filme, ele estava tendo um caso com Michelle Pfeiffer. 'Ligações Perigosas' é sobre traição, mentiras e relacionamentos se desfazendo. Foi uma daquelas vezes em que a realidade e a arte se misturam. Foi demais para o John. Mesmo para um homem que se delicia com mau comportamento, foi uma época difícil".