João Silva entra na brincadeira sobre 'romance' de Faustão com Selena Gomez

Em tom de brincadeira, João Silva, filho de Faustão, reviveu um dos maiores memes da internet brasileira: o suposto "romance" entre a atriz e cantora americana Selena Gomez e o apresentador.
O que aconteceu
Em resposta à pergunta de quem é o contato mais famoso do seu celular, João diz que é Selena Gomez. Ele faz uma zoeira com a fanfic, um clássico na web, e diz que "é claro, é a tia Selena".
"Tia não, madrasta". Nos comentários do vídeo, várias pessoas nas redes deram uma "bronca" em João por chamar Selena Gomez de tia e não madrasta.
Como nasceu esse meme? A piada conectando Faustão a Selena Gomez nasceu de uma edição do antigo programa do apresentador na Globo, em que ele deseja a ela feliz aniversário —com isso, surgiram inúmeras fanfics, histórias fantasiosas que ligam Faustão a Selena.
