João Silva entra na brincadeira sobre 'romance' de Faustão com Selena Gomez

Colaboração para Splash, em São Paulo
João Silva reviveu um dos memes mais famosos do Brasil em vídeo para as redes
João Silva reviveu um dos memes mais famosos do Brasil em vídeo para as redes Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Em tom de brincadeira, João Silva, filho de Faustão, reviveu um dos maiores memes da internet brasileira: o suposto "romance" entre a atriz e cantora americana Selena Gomez e o apresentador.

O que aconteceu

Em resposta à pergunta de quem é o contato mais famoso do seu celular, João diz que é Selena Gomez. Ele faz uma zoeira com a fanfic, um clássico na web, e diz que "é claro, é a tia Selena".

"Tia não, madrasta". Nos comentários do vídeo, várias pessoas nas redes deram uma "bronca" em João por chamar Selena Gomez de tia e não madrasta.

Como nasceu esse meme? A piada conectando Faustão a Selena Gomez nasceu de uma edição do antigo programa do apresentador na Globo, em que ele deseja a ela feliz aniversário —com isso, surgiram inúmeras fanfics, histórias fantasiosas que ligam Faustão a Selena.

