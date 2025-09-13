SplashUOL
The Town

Ivete no The Town: 'Noite é fria, mas cheguei pra esquentar. Pula, caralh*'

Colaboração para Splash, em Salvador
Ivete Sangalo anima o público no The Town
Ivete Sangalo anima o público no The Town Imagem: Leo Franco / AgNews

Ivete Sangalo, 53, começou a sua apresentação no Palco Skyline animando o público do The Town, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O que aconteceu

A cantora iniciou o show com a música "Acelera Aê" e mandou um recado para os fãs. "A noite é fria, mas eu cheguei pra esquentar vocês. Pula, caralh*".

A baiana apostou em um macacão brilhante como look para sua apresentação. Antes dela, Jessie J emocionou em seu show ao falar sobre o tratamento contra o câncer.

Ivete ainda brincou com a cantora norte-americana Mariah Carey. "No mundo, Mariah. No Brasil, eu".

Ainda hoje, Mariah Carey se apresenta no palco e encerra a quarta noite do festival.

