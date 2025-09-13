Hermeto Pascoal, vencedor de 3 Grammys e ícone da música, morre aos 89 anos

Em nota, o hospital Samaritano Barra confirmou que o músico morreu às 20h22 deste sábado, de falência múltipla de órgãos. "O compositor deu entrada no hospital no dia 30 de agosto para tratamento de complicações respiratórias derivadas de um quadro avançado de fibrose pulmonar. A despeito de todo suporte terapêutico, o quadro se agravou nas últimas horas, evoluindo para falência múltipla dos órgãos", diz o hospital.

Em nota, a família pede privacidade e diz que irá divulgar em breve informações sobre as despedidas públicas. "Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d'água, a cachoeira, a música universal segue viva. Pedimos respeito e privacidade neste momento. Informações sobre despedidas públicas serão divulgadas em breve nos canais oficiais. Quem desejar homenageá-lo, deixe soar uma nota no instrumento, na voz, na chaleira e ofereça ao universo. É assim que ele gostaria."

Quem era Hermeto Pascoal

Hermeto Pascoal nasceu em 1936, em Alagoas. O músico era portador do estrabismo e do albinismo desde o nascimento.

Hermeto tocava diversos instrumentos, sendo acordeão um dos primeiros, ainda aos 10 anos. Quando criança, criava sons de forma improvisada com os materiais que tinha ao seu dispor.