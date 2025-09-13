Hermeto, o bruxo que transformou o mundo em música

Daí em diante, a biografia virou lenda. O grupo Brazilian Octopus (afinal, que nome seria mais adequado a um polvo brasileiro de mil tentáculos sonoros?), as experiências com Flora Purim e Airto nos Estados Unidos, a presença fantasmática em "Live-Evil" de Miles Davis — que não lhe deu crédito, mas admitiu, entre fascínio e despeito, que Hermeto era "o maior músico do mundo". Entre as histórias, a mais saborosa: o suposto soco em Miles numa luta de boxe. Quem mais ousaria? Só um bruxo.

Os shows eram capítulos de realismo mágico. No Petar, em Iporanga (SP), transformou a caverna Santana em palco. A reverberação das paredes virou parte da orquestra, e dali nasceu o filme Sinfonia do Alto Ribeira. O feito foi tão marcante que uma das áreas da caverna passou a se chamar "Salão Hermeto Pascoal".

Ao longo das últimas quatro décadas, tive a chance de vê-lo em cena mais de vinte vezes — e cada apresentação parecia única. Em 2015, na Virada Cultural, na madrugada do Teatro Municipal de São Paulo, vi-o reger com as mãos erguidas, como um xamã guiando a plateia ao transe, ao lado de Arismar do Espírito Santo e Nenê, gigantes que sempre veneraram Hermeto, a exemplo de —sem exagero— centenas de músicos brasileiros. Em 1994, no Queen Elizabeth Hall de Londres, pude assistir (por duas noites seguidas) ao duelo insano entre seu grupo e uma big band britânica. Não houve vencedores: todos saíram atordoados e felizes.

Sua generosidade era tão imprevisível quanto sua música. A história corre em muitas versões, mas a mais viva me foi contada às vésperas de um show no Vale do Paraíba. Um fã, sem ingresso, conseguiu "fuçar" por cima da parede de madeira de um galpão onde a banda ensaiava. Hermeto o flagrou e perguntou o que queria ali. "Quero ver o show, mas não tenho ingresso." O bruxo, sabendo da existência de um apiário nas redondezas, lançou o desafio: "Me dá um pote de mel que te coloco pra dentro." Dito e feito.

Sua obra é oceânica. "A Música Livre de Hermeto Pascoal" (1973) é fundamental; "Slaves Mass" (1977) é um marco universal; "Cérebro Magnético" (1981), uma viagem sem gênero definido. Entre suas composições, poucas sintetizam melhor sua inventividade que "Bebê" — uma peça de ritmo impossível, exigente até para os mais virtuosos, mas atravessada de humor e leveza. Como sempre em Hermeto, técnica e brincadeira caminhavam juntas.

Houve um tempo em que Hermeto escrevia uma composição por dia como exercício — hábito que resultou no Calendário do Som, projeto em que registrou uma música inédita para cada dia de um ano. São centenas de peças, publicadas em livro e tocadas mundo afora, testemunho de uma mente que não conhecia repouso. Sua imaginação não reconhecia fronteiras: em "Tiruliruli" (do álbum "Lagoa da Canoa, Município de Arapiraca", 1984), transformou em música a narração de Osmar Santos de um gol de Sócrates — futebol virando música, locutor virando instrumentista. Era a síntese perfeita do que pregava: tudo pode soar, tudo pode virar partitura.