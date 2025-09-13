SplashUOL
Os 4 melhores filmes da história para Jacob Elordi, do novo 'Frankenstein'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Jacob Elordi está em 'Frankenstein', de Guillermo Del Toro
Jacob Elordi está em 'Frankenstein', de Guillermo Del Toro Imagem: Divulgação

Revelado na franquia adolescente "A Barraca do Beijo" (2018), o ator australiano Jacob Elordi, 28, emendou um papel marcante no outro: fez Nate Jacobs em "Euphoria" (2019); Elvis Presley em "Priscilla" (2023) e Felix em "Saltburn" (2023). Agora, dará vida ao Monstro em "Frankenstein", de Guillermo del Toro, que estreia nos cinemas em 23 de outubro, e estrelará 'O Morro dos Ventos Uivantes', previsto para fevereiro de 2026.

Em entrevista ao Letterboxd, Elordi revelou quais são, para ele, os quatro melhores filmes de todos os tempos. Conheça a lista e onde assistir cada obra.

'O Estranho Mundo de Jack' (1993)

No clássico criado por Tim Burton, Jack Skellington, o Rei do Halloween, se cansa de repetir a mesma festa todo ano. Ao descobrir a Cidade do Natal, fica fascinado e decide recriar a celebração em seu próprio mundo. Ele convence os moradores a sequestrarem o Papai Noel, ignorando os alertas de Sally. Mas o plano sai do controle e coloca em risco tanto o Natal quanto a tranquilidade da Cidade do Halloween. Disponível no Disney Plus e Apple TV.

'O Estranho Mundo de Jack' é um dos filmes preferidos de Jacob Elordi
'O Estranho Mundo de Jack' é um dos filmes preferidos de Jacob Elordi Imagem: Divulgação

'Apocalypse Now' (1979)

Dirigido por Francis Ford Coppola, é considerado um dos maiores filmes de guerra da história. A trama gira em torno do capitão Benjamin Willard (Martin Sheen) em uma missão pelo Vietnã para encontrar e eliminar o coronel Walter Kurtz (Marlon Brando), que enlouqueceu em meio ao conflito. A versão "Apocalypse Now" Redux está disponível na Apple TV, enquanto a versão "Apocalypse Now" Final Cut pode ser alugada no YouTube.

Marlon Brando em 'Apocalipse Now'
Marlon Brando em 'Apocalipse Now' Imagem: Divulgação

'Kramer vs. Kramer' (1979)

Vencedor do Oscar, é um drama familiar envolvendo Ted Kramer (Dustin Hoffman). O protagonista é um publicitário que vê sua vida virar do avesso quando sua esposa, Joanna (Meryl Streep), o abandona, deixando-o sozinho para cuidar do filho pequeno. Meses depois, ela volta para reivindicar a guarda, gerando uma batalha judicial comovente sobre amor, paternidade e sacrifício. Disponível para alugar ou comprar no Prime Video.

Cena de 'Kramer vs. Kramer'
Cena de 'Kramer vs. Kramer' Imagem: Divulgação

'Batman - O Cavaleiro das Trevas' (2008)

Sucesso de Christopher Nolan, traz o imprevisível Coringa interpretado por Heath Ledger, cuja interpretação rendeu um Oscar póstumo. Com o crime em queda e o apoio do tenente James Gordon (Gary Oldman) e do promotor Harvey Dent (Aaron Eckhart), Batman (Christian Bale) acredita estar próximo de restaurar a paz em Gotham. Em meio ao caos crescente, o herói é forçado a testar seus limites morais e a repensar o verdadeiro sentido de justiça. Disponível no HBO Max e no Prime Video.

Heath Ledger em 'Batman - O Cavaleiro das Trevas'
Heath Ledger em 'Batman - O Cavaleiro das Trevas' Imagem: Divulgação

