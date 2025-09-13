Os 4 melhores filmes da história para Jacob Elordi, do novo 'Frankenstein'

Revelado na franquia adolescente "A Barraca do Beijo" (2018), o ator australiano Jacob Elordi, 28, emendou um papel marcante no outro: fez Nate Jacobs em "Euphoria" (2019); Elvis Presley em "Priscilla" (2023) e Felix em "Saltburn" (2023). Agora, dará vida ao Monstro em "Frankenstein", de Guillermo del Toro, que estreia nos cinemas em 23 de outubro, e estrelará 'O Morro dos Ventos Uivantes', previsto para fevereiro de 2026.

Em entrevista ao Letterboxd, Elordi revelou quais são, para ele, os quatro melhores filmes de todos os tempos. Conheça a lista e onde assistir cada obra.

'O Estranho Mundo de Jack' (1993)

No clássico criado por Tim Burton, Jack Skellington, o Rei do Halloween, se cansa de repetir a mesma festa todo ano. Ao descobrir a Cidade do Natal, fica fascinado e decide recriar a celebração em seu próprio mundo. Ele convence os moradores a sequestrarem o Papai Noel, ignorando os alertas de Sally. Mas o plano sai do controle e coloca em risco tanto o Natal quanto a tranquilidade da Cidade do Halloween. Disponível no Disney Plus e Apple TV.