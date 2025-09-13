SplashUOL
Filha de Michael Jackson ousa e posa com look transparente

Colaboração para Splash, em São Paulo
Filha de Michael Jackson posa com look transparente Imagem: Reprodução/Instagram

Filha de Michael Jackson, Paris Jackson publicou um carrossel em suas redes sociais onde posa com um look transparente.

O que aconteceu

A cantora e modelo abriu um álbum com fotos para celebrar a New York Fashion Week. A semana de moda acontece entre os dias 10 e 16 de setembro.

A filha de Michael Jackson mostrou looks que usou durante o evento. "Primeira fila, dor nas costas — alta moda, pouca paciência", escreveu na legenda.

Em um dos looks, Paris usa um body longo transparente com uma saia e acessórios. Em outros, usa um conjunto vermelho decotado.

A modelo recebeu elogios nos comentários. "Mulher mais bonita".

