Filha de Roberto Justus reúne as ex-esposas do pai em aniversário

Fabiana Justus comemorou seu 39º aniversário com uma festa em casa ontem.

O que aconteceu

Lista de convidados incluiu suas ex-madrastas. Ticiane Pinheiro e Gisela Prochaska marcaram presença no evento e postaram fotos com Fabiana. Ticiane foi casada com Justus entre 2005 e 2013. Já Gisela foi esposa do apresentador entre 1990 e 1998.

O aniversário contou ainda com Sacha Chryzman, mãe de Fabiana e primeira esposa de Justus. Os dois se casaram em 1980 e se separaram em 1989.