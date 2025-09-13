Quem era Ilza, esposa de Hermeto homenageada em álbum vencedor do Grammy

Hermeto Pascoal, que morreu hoje (13) aos 89 anos, homenageou Ilza, mãe dos seus filhos, em um álbum especial em 2024.

O que aconteceu

Intitulado "Pra você, Ilza", o álbum foi lançado em 2024 e homenageia Ilza Souza Silva, companheira de Hermeto de 1954 a 2000, ano em que ela morreu. Ilza enfrentou um câncer.

Mãe dos seis filhos de Hermeto, Ilza o conheceu em Recife, quando Hermeto se mudou para a capital para trabalhar. "Vivemos a vida toda, o tempo todo, até que Deus chamou para lá, estava na hora dela", contou Hermeto ao O Globo, quando o disco foi lançado.