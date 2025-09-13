Doutor Paixão: homem tem relação obscura com Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!'

Doutor Paixão, personagem de Henrique Pagnoncelli, entra em "Êta Mundo Melhor!" (Globo) nos próximos capítulos.
O que vai acontecer
No capítulo deste sábado (13), Doutor Paixão é citado pela primeira vez. Tamires (Monique Alfradique) orienta Mirtes a procurar o novo personagem para ajudar Ernesto (Eriberto Leão).
Na segunda (15), ele finalmente surge, afirmando estar com um problema de saúde. Paixão confidencia a Lúcio (Tony Tornado) que está sofrendo de uma doença cardíaca durante o aniversário do dono da rádio.
Doutor Paixão é padrinho de Ernesto e entra na trama para ajudar o vilão de certo modo. Muito rico, ele deve facilitar a vida do oportunista nos próximos capítulos.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
