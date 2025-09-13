SplashUOL
Doutor Paixão: homem tem relação obscura com Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Henrique Pagnoncelli será Doutor Paixão em Êta Mundo Melhor!, padrinho de Ernesto (Eriberto Leão)
Henrique Pagnoncelli será Doutor Paixão em Êta Mundo Melhor!, padrinho de Ernesto (Eriberto Leão) Imagem: Reprodução/Instagram e Divulgação/Globo

Doutor Paixão, personagem de Henrique Pagnoncelli, entra em "Êta Mundo Melhor!" (Globo) nos próximos capítulos.

O que vai acontecer

No capítulo deste sábado (13), Doutor Paixão é citado pela primeira vez. Tamires (Monique Alfradique) orienta Mirtes a procurar o novo personagem para ajudar Ernesto (Eriberto Leão).

Na segunda (15), ele finalmente surge, afirmando estar com um problema de saúde. Paixão confidencia a Lúcio (Tony Tornado) que está sofrendo de uma doença cardíaca durante o aniversário do dono da rádio.

Doutor Paixão é padrinho de Ernesto e entra na trama para ajudar o vilão de certo modo. Muito rico, ele deve facilitar a vida do oportunista nos próximos capítulos.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

