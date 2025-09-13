Documento crucial: Tânia acha prova sobre segredo de Abel em 'Dona de Mim'

Tânia encontra a pasta com o atestado de infertilidade de Abel. Percebendo que Tânia continua obcecada por Jaques, Ricardo pede que ela esqueça de vez o ex-marido.

Ainda neste sábado, Samuel vai à casa de Ryan buscar Sofia. Marlon apoia Kami, que teme as ações do assediador. Ryan defende Kami do assediador. Kami se sensibiliza com a fala de Ryan sobre seu namoro com Marlon.

Nina liga para Isabela, que se interessa pela situação de Filipa com Jaques. Kami organiza uma festa surpresa de noivado para Marlon. Bárbara chega ao galpão e encontra Marlon e Kami.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

