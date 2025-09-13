SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Bilhete inédito revela as 15 músicas favoritas de David Bowie; ouça

De Splash, em São Paulo
David Bowie selecionou suas músicas preferidas para um programa de rádio
David Bowie selecionou suas músicas preferidas para um programa de rádio Imagem: Reprodução

Um bilhete inédito de David Bowie publicado pela revista Rolling Stone revela as 15 músicas favoritas do cantor.

O que aconteceu

Bilhete vai entrar em exposição em Londres. A lista faz parte do acervo do David Bowie Center, que a partir de hoje exibe ao público 90 mil itens que o cantor deixou.

Bowie selecionou suas músicas favoritas para um programa de rádio. No bilhete, antes de listar as faixas, ele escreveu: "Lembrete para o programa de rádio — lista de músicas preferidas".

A playlist inclui canções de várias décadas. A mais antiga é a composição para orquestra de cordas "Fantasia on a Theme by Thomas Tallis", escrita por Ralph Vaughan Williams e interpretada pela primeira vez em 1910. A mais contemporânea é "Tom Violence", lançada pela banda Sonic Youth em 1986.

Ao longo de sua carreira, ele gravou covers de algumas faixas na lista. Ele incluiu na playlist "Across the Universe", dos Beatles, "Try Some, Buy Some", de Ronnie Spector e "I Took a Trip on a Gemini Spaceship", de Legendary Stardust Cowboy.

Confira a lista completa:

Ralph Vaughan Williams - "Fantasia on a Theme by Thomas Tallis" (1910)

Richard Strauss - "Quatro Últimas Canções" (1948)

Continua após a publicidade

Alan Freed and His Rock 'N' Roll Band - "Right Now Right Now" ()

Little Richard - "True Fine Mama" (1958)

The Hollywood Argyles - "Sho' Know a Lot About Love" (1960)

Continua após a publicidade

Miles Davis - "Some Day My Prince Will Come" (1961)

Charles Mingus - "Ecclusiastics" (1962)

Jeff Beck - "Beck's Bolero" (1966)

Continua após a publicidade

Legendary Stardust Cowboy - "I Took a Trip on a Gemini Spaceship" (1968)

The Beatles - "Across the Universe" (1970)

Ronnie Spector - "Try Some, Buy Some" (1971)

Continua após a publicidade

Roxy Music - "Mother of Pearl" (1973)

Edgar Froese - "Epsilon in Malaysian Pale" (1975)

The Walker Brothers - "The Electrician" (1978)

Continua após a publicidade

Sonic Youth - "Tom Violence" (1986)

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.