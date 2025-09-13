Criolo faz homenagem para Erika Hilton no The Town: 'Deixa arder'

Criolo usou um look para homenagear à deputada federal Erika Hilton durante sua apresentação no Palco Quebrada, do The Town 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
O que aconteceu
O rapper trouxe como tema e figurino da apresentação homenagem à deputada federal Erika Hilton. Nas redes sociais, ele publicou fotos da jaqueta.
"Deixa arder", diz a frase estampada na jaqueta com a foto da deputada.
ELE CHEGOU COM TUDO 💥🤯 @criolomc no palco Quebrada já agitando a galera ao som de 'Duas de Cinco' #TheTownNoCanalBIS #CrioloNoCanalBIS pic.twitter.com/AwxLIKSUcM-- Canal Bis (@CanalBis) September 13, 2025
