Bruce Willis: esposa diz que sintoma após 'Duro de Matar' mascarou demência

De Splash, em São Paulo
Bruce Willis perdeu parte da audição nas filmagens de 'Duro de Matar'
Bruce Willis perdeu parte da audição nas filmagens de 'Duro de Matar' Imagem: Divulgação/1zoom

A esposa de Bruce Willis, 70, explica que demorou a entender que o marido estava sofrendo de demência frontotemporal (DFT).

O que aconteceu

O ator perdeu parte da audição durante as filmagens de "Duro de Matar". "Ele disparou uma arma embaixo da mesa várias vezes, sem qualquer proteção auricular. Isso o fez perder grande parte da audição", explicou Emma Heming Willis, 47, em entrevista à Fox News. "E com o tempo, todos nós perdemos um pouco da audição com a idade."

Esposa diz que, no começo, achava que ele não participava das conversas por não conseguir ouvi-las. "Pensei que não estávamos nos comunicando bem por causa da audição dele", relembrou. Mesmo assim, ela estranhou quando ele parou de prestar atenção nas filhas durante o jantar.

Eu nunca percebi, e nunca teria imaginado, que essa falta de empatia era um sintoma de demência.
Emma Heming Willis

Outro sintoma da demência foi o retorno da gagueira do ator. Emma diz que Bruce costumava gaguejar na infância, mas na faculdade aprendeu a mascarar o distúrbio da fala. Nos últimos anos, no entanto, o problema retornou.

Fisicamente, Bruce Willis parecia bem, por isso os médicos só investigaram o problema quando ela levantou suspeitas. "Eu sabia que tinha algo acontecendo, por isso falei com o médico dele. Acho que isso é muito importante para nós, cuidadores. Nós conhecemos a nossa pessoa melhor que ninguém", afirmou.

