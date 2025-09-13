Batman de 2022 é um dos filmes mais injustiçados de todos os tempos?

"Batman 2" tem estreia programada para 1º de outubro de 2027. Até lá, dá tempo de maratonar o filme com Robert Pattinson e questionar: seria esse um dos filmes mais injustiçados de todos os tempos?

Em vídeo para Splash, o apresentador Arapê Malik defende que sim. Ele argumenta que o universo do Batman já havia se provado capaz de agradar até quem não gosta de super-heróis em filmes como "Batman: O Cavaleiro das Trevas" (2008) e "Coringa" (2019) — e o filme de 2022 seria mais um exemplo.

Arapê ressalta as críticas sociais que o filme contém. "O Batman do Robert Pattinson é filho de uma elite extremamente corrupta queimando a sua fortuna não por justiça, mas por uma vingança contra essa mesma elite corrupta", relembra. E ressalta: ao longo do filme, o próprio Bruce Wayne descobre os podres de sua família.