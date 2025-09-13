Prestes a completar 29 anos de casamento, esposa de Akon pede divórcio

Akon já se declarou adepto da poligamia. Nas raras ocasiões em que comentou o assunto, o cantor criado entre os EUA e o Senegal disse que a prática faz parte de sua cultura: "Não abandonamos a cultura africana quando chegamos ao mundo ocidental. O problema do mundo ocidental é que criaram todas essas regras sem levar em conta a natureza", afirmou no programa The Zeze Mills Show em 2022.

O cantor tem nove filhos. Na entrevista a Zeze Mills, ele disse ser um pai presente para todos eles: "O meu trabalho não é ir nas apresentações da escola e no Dia dos Pais. Minha responsabilidade é garantir que a família tenha casa e comida. Se eu tiver tempo para fazer isso e demonstrar amor, sim, farei isso. A comunicação me permite estar presente todos os dias. É para isso que serve o FaceTime no meu celular".