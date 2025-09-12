Zezé tem 1ª vitória em ação por falsa declaração política criada por IA

Zezé Di Camargo, 63, conseguiu uma vitória contra o Facebook na Justiça de São Paulo.
O que aconteceu
TJ determinou que a rede social remova um vídeo criado por inteligência artificial. Nas imagens, o músico aparece fazendo uma falsa manifestação política.
Decisão atende a um pedido de urgência feito pela defesa do artista. Os advogados alegam que um vídeo com sua imagem teve a voz modificada.
Principais pontos da decisão
Exclusão do vídeo. O Facebook foi intimado a remover o vídeo no prazo de 15 dias, sob pena diária de R$ 5 mil.
Plataforma também deverá fornecer, em trinta dias corridos, os registros de acesso e aplicações de internet vinculados aos perfis responsáveis pelas publicações.
Zezé deverá apresentar à Justiça o vídeo que considera ofensivo. O TJ argumenta que a decisão ajudará a preservar a prova do suposto crime.
Procurado por Splash, o Facebook não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado. O espaço também segue aberto para o cantor sertanejo.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.