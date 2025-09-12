Zezé tem 1ª vitória em ação por falsa declaração política criada por IA

Zezé Di Camargo, 63, conseguiu uma vitória contra o Facebook na Justiça de São Paulo.

O que aconteceu

TJ determinou que a rede social remova um vídeo criado por inteligência artificial. Nas imagens, o músico aparece fazendo uma falsa manifestação política.

Decisão atende a um pedido de urgência feito pela defesa do artista. Os advogados alegam que um vídeo com sua imagem teve a voz modificada.