Zezé tem 1ª vitória em ação por falsa declaração política criada por IA

De Splash, em São Paulo
Zezé Di Camargo posa com Jair Bolsonaro em 2018
Zezé Di Camargo posa com Jair Bolsonaro em 2018 Imagem: Reprodução/Facebook

Zezé Di Camargo, 63, conseguiu uma vitória contra o Facebook na Justiça de São Paulo.

O que aconteceu

TJ determinou que a rede social remova um vídeo criado por inteligência artificial. Nas imagens, o músico aparece fazendo uma falsa manifestação política.

Decisão atende a um pedido de urgência feito pela defesa do artista. Os advogados alegam que um vídeo com sua imagem teve a voz modificada.

Principais pontos da decisão

Exclusão do vídeo. O Facebook foi intimado a remover o vídeo no prazo de 15 dias, sob pena diária de R$ 5 mil.

Plataforma também deverá fornecer, em trinta dias corridos, os registros de acesso e aplicações de internet vinculados aos perfis responsáveis pelas publicações.

Zezé deverá apresentar à Justiça o vídeo que considera ofensivo. O TJ argumenta que a decisão ajudará a preservar a prova do suposto crime.

Procurado por Splash, o Facebook não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado. O espaço também segue aberto para o cantor sertanejo.

